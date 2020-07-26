鄺紫珊：受惠國策　基建類股份最值博？

全球中央銀行量化寬鬆大量印鈔，讓具有增長實力的企業更易取得低成本的融資，而資金充裕也足以支撐較高的估值，在政府大力刺激經濟的政策下，預料將投放更多資源用於基礎建設，故有利於增長題材的基建類股份表現。

為重振疫後經濟，各國政府均積極印錢救市，預期基礎建設成為政策加碼的重點，可有機會帶動基建類股份上升，可留意布局該投資機會。

歐盟推出7,500億歐元的刺激方案，當中與基建相關的金額達1,460億歐元。至於中國也特別發行3.75萬億元人民幣的政府債券，用於基建投資的資金用途。另外，美國的未來5年計劃斥資4,940億美元，翻新基建設施。

各國政府投入資金用於基建，將讓基建相關產業受惠，其中基建類包括機場、碼頭、鐵路、公路及橋樑等建設將直接受惠。至於電廠、天然氣輸配送等也屬於次類的基建項目。

以美國為例，儘管當地已出現二次疫情，加州又再收緊復工步伐，但因工業影響程度遠低於商業活動，負責運送工業物資為主的美國鐵路需求也持續恢復，經過之前較大的調整後，基建類股份的投資價值又再度浮現。

我們預期，未來一年基建類股將有機會出現相對優於大市的表現，且基礎建設行業屬於剛性需求的特許經營行業，即使市場又出現「巨變」，對其基本因素衝擊較小。

另外，疫情爆發前，有投行預期2020年公用事業股每股盈利增長率為5.4%，是2019年增幅的兩倍多。預期疫情過去，公用事業類股的2021年盈利增長率可望恢復至之前的預測水平；加上大部分的公用事業公司都同意投入資金於電網的現代化、更換管線及電線桿，以及再生能源等，故在提升營運效益時，可讓行業較以往更能應對經濟環境變動的挑戰。由於部分公用事業類股的股價之前有超賣情況，加上目前低利率的融資成本，可有助支撐其投資價值。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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