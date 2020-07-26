潘梓生：金價直指1920美元　其他貴金屬走勢向好

本欄在7月初指出金價成功突破3個月的悶局後，金價後市將有望挑戰歷史新高。當時金價突破整固區間後，目標指向每安士1,880美元，但金價不足1個月就升抵目標，升勢急速實在始料不及。其他貴金屬升幅更為驚人，白銀在7月至今曾累升近30%，但白銀價格距離2011年的高位仍然相距1倍，因此，若貴金屬繼續做好，銀價可再看高一線。

歐洲最終就援助基金敲定方案，為歐元區團結一致打下強心針，以往歐洲在債務危機中顯示出的貌合神離，歐元區解體的可能性一直打壓歐元表現。現時疫情卻令歐元區重回一體化，歐元雖然大舉印鈔發債，但消息卻是對歐元的重大支持。歐元急升，令美元轉弱，則是除了各國瘋狂印鈔外，另一大力支持貴金屬向好的原因。

現時金價已毫無懸念將往上挑戰每安士1,920美元的歷史新高，距離現價不足2%。投資者若未有跟隨，現時追入黃金獲利空間不多。部署上，可待金價回落後再作吸納。另一可能則是金價向上挑戰1,920美元，屆時應先等待金價於該重大阻力先行整固，以及再突破歷史新高繼續向上，再追入黃金也不遲。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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