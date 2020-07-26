陳政深：汽車國產品牌首選吉汽　中線先睇19元

港股上周受累中美關係，以至地緣政局轉趨緊張而大幅波動，恒指跌至24,600點的50天線支持位。從技術上而言，若此水平未能企穩，後向亦應轉趨審慎，指數在6月12日及13日曾經失守50天線，幸而瞬即收復，其後方能挑戰27,000點；惟近日指數已形成短期下降通道，且呈現一浪低於一浪，假如指數在失守24,600點後，再往下跌穿24,100點，由3月以來形成的上升趨勢便真正告終。

部署上，投資者應偏向審慎，惟暫時仍未是全面做淡之時，目前市場資金仍充裕，港匯暫仍偏強，而參考成交，恒指在2月17日由28,000點啟動的跌浪，一直跌至3月19日的21,100點，港股成交是持續增加。可是，今次指數由7月7日的26,782點高位啟動的跌浪，港股成交卻同步下跌，此種形態反映資金仍留於股市當中，雖有機會窒礙後市反彈的上破力度，但再往下的壓力同樣有限。

基本因素而言，筆者其實不太擔心中美兩國會在短期內有軍事衝突，畢竟太平洋目前有美英日澳的海軍，當中任何一國的海軍實力都遠超中國海軍，而軍事衝突的代價亦都極大，因此兩方陣營極其量只會出現對峙局面，短至中線的角度大市仍未虞過份悲觀。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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