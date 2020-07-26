陳政深：汽車國產品牌首選吉汽 中線先睇19元
2020年07月26日 09:30
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(Getty Images圖片)
港股上周受累中美關係，以至地緣政局轉趨緊張而大幅波動，恒指跌至24,600點的50天線支持位。從技術上而言，若此水平未能企穩，後向亦應轉趨審慎，指數在6月12日及13日曾經失守50天線，幸而瞬即收復，其後方能挑戰27,000點；惟近日指數已形成短期下降通道，且呈現一浪低於一浪，假如指數在失守24,600點後，再往下跌穿24,100點，由3月以來形成的上升趨勢便真正告終。
部署上，投資者應偏向審慎，惟暫時仍未是全面做淡之時，目前市場資金仍充裕，港匯暫仍偏強，而參考成交，恒指在2月17日由28,000點啟動的跌浪，一直跌至3月19日的21,100點，港股成交是持續增加。可是，今次指數由7月7日的26,782點高位啟動的跌浪，港股成交卻同步下跌，此種形態反映資金仍留於股市當中，雖有機會窒礙後市反彈的上破力度，但再往下的壓力同樣有限。
基本因素而言，筆者其實不太擔心中美兩國會在短期內有軍事衝突，畢竟太平洋目前有美英日澳的海軍，當中任何一國的海軍實力都遠超中國海軍，而軍事衝突的代價亦都極大，因此兩方陣營極其量只會出現對峙局面，短至中線的角度大市仍未虞過份悲觀。
個股方面，國家主席習近平表明要將國產汽車品牌「搞上去」。事實上，汽車行業牽涉的經濟環節極多，未來政府對汽車行業的政策將偏向正面，吉利汽車(00175)在一眾汽車股當中，在技術上有部署地改進，母公司吉利集團早年收購富豪、入股戴姆勒可見一斑；而在品牌經營上，公司亦推出領克品牌，反映其在針對不同市場上具策略意識。公司早前曾於5月配股集資65億港元，當時未有具體計劃，目前手頭應有充裕資金，長遠發展潛力是同業中較大，中長線值得看高一線。現價計，中線先睇19港元，止蝕價參考14元。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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