鄭勤龍：中電或受惠「宅經濟」　宜趁低吸納？

中電的業務主要在香港、中國內地、澳洲及印度等地方，從事發電及供電業務，同時，也投資於內地、東南亞及台灣等地方的電力項目。近月，環球因受到新冠肺炎疫情的影響，經濟活動受到嚴重打擊，然而，市民在家工作及逗留的時間多了，使用電量也相對增加。故此，中電的業務所受到的影響相信較微，相反，更或能受恵於疫情下人們的生活改變。

近月中電的股價走勢疲弱，其股票已回落至71.5港元，距離52周低位64.37元仍有約10%，已到達相對合理的吸納水平，中電一向派息穩健，且具有不錯的增長率，投資者或可考慮逐步趁低吸納作中線投資。

玄學金融家鄭勤龍

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