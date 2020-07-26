【星期一‧炒啲乜】中美關係立立亂　投資者綁好安全帶？

新冠肺炎疫情還未受控，另邊廂，中美關係突然轉趨惡化，拖累中港歐美等地股市大冧，其中內地三大指數於上周五(25日)收市大瀉3%至6%，滬綜指一舉跌穿3,300及3,200點關，收報3,196點，外資淨賣出163億元人民幣，規模創有紀錄以來第二高，似有「散水」之嫌。港股收跌557點，報24,705點，險守50天線，近期熱炒的大型科網股「ATMX」全線回吐3%至5%。美股三大指數收跌不足1%，表現相對溫和。

面對國際政局不穩，作為避險資產之一的金價則向高位進發，紐約期金全周累升4.8%。上周五收報每安士1,897.5美元；若以最活躍合約計，更創出紀錄收市新高。就連「新興市場之父」麥樸思都高調表態支持，並指當利率處於零或貼近零，黃金便成為具吸引力的資產，他個人將會繼續買金。大行瑞銀亦樂觀估計，金價在9月底前將會升見每安士2,000美元。

於7月最後一周，除繼續關注疫情及中美關係的最新發展，展望本星期，將有多項重要經濟數據公布，其中周一(27日)中國將公布規模以上工業企業利潤總額；周三(29日)香港將發布第二季經濟數據，經濟學家料將按年收縮8.7%，而首季則錄得創紀錄萎縮8.9%；美國又會公布實際國內生產總值等等，以上均很大程度影響股市、匯市及商品市場的走向，投資者不妨參考下列專家的財經分析及建議，為投資做好風險管理。

1、【曜熊理財：新興市場基金短期前景不樂觀】

2、【陳樂怡：恒指短線料在25000點水平拉鋸】

3、【鄺紫珊：受惠國策 基建類股份最值博？】

4、【潘梓生：金價直指1920美元 其他貴金屬走勢向好】

5、【陳政深：汽車國產品牌首選吉汽 中線先睇19元】

6、【鄭勤龍：中電或受惠「宅經濟」 宜趁低吸納？】

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