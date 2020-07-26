陳茂波：經濟面對很大不確定性　復甦需時料較預期長

財政司司長陳茂波透過網誌表示，原本略見復甦苗頭的商業往來及經濟活動，因疫情再次爆發而受到打擊。他指出，香港第二季的經濟狀況仍然十分嚴峻，但收縮的態勢似乎略為放緩和慢慢喘定。5月份，本港零售銷貨量仍下跌33.9%，惟跌幅較3月份(-44%)和4月份(-37.5%)收窄；6月份的零售銷售數字仍未公布，但由於疫情於該月放緩、本地經濟氣氛改善，估計跌幅有機會進一步收窄。

出口方面，主要經濟體陷入深度衰退，外圍形勢仍然嚴峻。不過，內地經濟在第二季迅速恢復，為香港貨物出口提供支持，部分抵銷環球需求驟降的影響。商品出口貨量的按年跌幅由第一季的9.1%收窄至4月及5月合計的4.8%。然而，旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動亦因前景不明朗而繼續乏力。

他表示，短期來看，新冠病毒疫情仍然是全球經濟的主要威脅，經濟前景仍面對很大的不確定性。此外，中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，也為全球經濟前景增添不確定性。加上最近本地疫情出現反覆，本港經濟或需要較原來預期更長的時間，才能恢復過來。

過去數月，環球各地仍在繼續對抗疫情，他認為防控新冠病毒看來會是一場持續的攻防戰，必須在控制疫情及維護經濟活力之間做最適當的平衡。在疫情反覆時，首要嚴防輸入個案，並以最快速度處理及中斷傳播鏈；當疫情受控後，則應適時相應地恢復經濟活動，這樣才能避免出現「防疫疲勞」或經濟過度受損。

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