新冠肺炎：前財長薩默斯警告　美國經濟將陷危機

外媒報道，美國前財政部長薩默斯警告，他從未見過如此不確定的經濟復甦。他認為，如果國會不採取堅決而迅速的行動，繼續實施經濟刺激措施以抵銷疫情衝擊，美國經濟將陷入危機。

美國上周公布初次申請失業救濟金人數自3月以來首次上升，而大多地區新冠肺炎病例激增，部分企企業被迫再次關門。薩默斯認為，目前有大量美國人處於失業狀態，比下一個救助計劃的規模更重要的是，緊急措施能持續多久。市場相信明年春天前讓大多數人接種疫苗，生活將恢復正常，他對市場的看法表示懷疑。

美國政府發放的每周600美元失業救濟金將在月底到期，若國會不採取行動，數以百萬計的美國人將受到影響。他指出，每個人都只關注刺激計劃的規模，而非關注刺激計劃的持續時間，所以他們不關注刺激計劃的流動速度。他直言，持續數月內，美國經濟仍需要保持非常強大的財政刺激政策。

美國疫情持續惡化，對經濟衝擊加劇。外媒日前引述7月份一項對數十位經濟分析人士進行的調查顯示，他們對美國經濟前景的預測變得更暗淡。調查結果中間值顯示，美國第二季度經濟料萎縮40.4%，第三、四季將不會增長，今年全年經濟將萎縮9%，明年經濟不會增長。

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