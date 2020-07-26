美稱霸半導體時代結束！為何英特爾願讓位給台積電？

財經媒體彭博報道，全球最大晶片製造商英特爾(Intel)行政總裁Bob Swan於上周四(23日)花了近一個小時討論一個過去無法想像的構想：就是不再製造自家設計的晶片。

構想一出，英特爾股價在上周五(24日)曾瀉18%，收市仍挫達16%，並拖累費城半導體指數下挫1.6%。相比之下，在晶片製程如今穩居領先地位的台積電大漲9.7%，市值一口氣增加330億美元，市場甚為關注其股價在周一(27日)台灣股市的表現；台積電的客戶超微(AMD)也勁漲16.5%。

【美國稱霸半導體產業時代結束】

報道指出，半導體產業外判製造晶片已司空見慣，但英特爾在過去半世紀都是晶片設計與製造一氣呵成。因此，在過去30年的大部分時間，英特爾結合最好的設計和先進的工廠，穩居全球晶片製造「龍頭」。換言之，英特爾一旦外判製造晶片，將把「龍頭」地位讓給台積電，同時結束英特爾，以至美國稱霸半導體產業的時代。

【台積電地位鞏固 無法超越】

那麼，為何英特爾、以至美國總統特朗普容許美國「結束」半導體稱霸時代，甘願讓台積電上位？彭博分析指出，原因之一是英特爾兼顧晶片設計與製造，不像台積電專精製造，使英特爾在製造方面落後台積電。此外，英特爾繼續專攻個人電腦和伺服器晶片，未跟上智能手機和其他行動裝置的潮流，導致競爭力下滑。Swan亦說：「我們必須使用其他公司的製程技術，我們稱之為應變計劃，我們準備這樣做。」

在此之前，英特爾已警告，7納米製程產品將延後6個月上市。金融機構Cowen & Co.分析師Matt Ramsay指出，這是半導體產業的巨大轉變，代表英特爾與其他業界最大的區別消失了。

晶片設計決定半導體的功能，但晶片製造攸關這些晶片能否儲存更多資料，處理資訊的速度能否更快，並使用較少的能源。過去半世紀英特爾結合設計與製造，有助於其在兩方面的改良。然而，台積電只專注於製造，把設計的工作交給其他公司，而台積電的製造能力已超越英特爾，這有助於英特爾的競爭對手在晶片的性能方面趕上英特爾，例如超微(AMD)。

【台積電生產量大 容易總結經驗改良】

英特爾目前最好的10納米製程產品，原定2017年上市，但到現在才量產，7納米製程產品又將延後6個月上市。分析師也指出，過去幾十年來，英特爾持續投入大筆資金更新晶片製造廠，使其保持領先地位，但在智能手機和其他行動裝置崛起後，局面也改變了。英特爾雖然也涉足行動裝置晶片，但從未將最好的生產和設計投入在這方面，仍以個人電腦和伺服器晶片為最優先事業。

事實上，英特爾每年只生產數以億計的晶片，台積電生產則是數以十億計，這使台積電有更多經驗用於改良工廠，台積電的工程師在技術完成方面也優於英特爾的工程師。

【台積電市值勢打入全球十大】

至於台積電，其美國預託證券(ADR)漲勢凌厲，令市值超級沃爾瑪(Wal-Mart)。若周一在台股交易跟足升勢，市值有機會攻上4,000億美元，成為緊追「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡之後，全球市值第10大上市公司。

Susquehanna Financial分析師Christopher Rolland發表報告指出，起碼在未來5年，英特爾幾無可能趕上或超越台積電。他認為英特爾應將晶圓廠賣給台積電，但目前看來可行性不高。花旗則認為，英特爾很可能將中央處理器(CPU)外判給台積電。

【AMD的經驗具啟示...】

英特爾的「老對手」AMD的經歷，或可印證為何英特爾肯讓位予台積電！AMD於上周三(22日)發表7納米製程處理器，正巧遇上「老對手」英特爾稍後宣布推延7納米晶片，使兩家公司上周五股價表現大相逕庭。市場認為，AMD能脫胎換骨的關鍵點是找台積電代工，而英特爾則倚賴自己製造。

從業績來看，儘管英特爾上周四(23日)公布第2季盈利優於預期，但毛利率下降至11年最低，第3季展望也令人失望；反觀AMD全球首款內建顯示核心的7納米製程x86桌上型處理器，已搭載多家筆記型電腦中。

換言之，雙方技術差距已擴大，因目前英特爾晶片量產僅達10納米製程，其關鍵就在於生產！

英特爾遵循「垂直整合製造」(IDM，Integrated device manufacturer)的半導體營運模式，包辦自家所有晶片生產和設計，在美國亞利桑那州、馬薩諸塞州和新墨西哥州都有晶圓廠。

AMD則在2009年將其晶圓代工部門分拆成子公司GlobalFoundries，並將一部分晶片生產外包由台積電生產。

事實上，英特爾在業績聲明中已暗示，台積電的技術優勢可能維持數年！因此，美國稱霸半導體時代結束是有迹可尋。

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