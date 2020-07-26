本星期為全球金融市場「關鍵周」　重點數據及業績甚多

外國傳媒報道，本周對全球金融市場至為關鍵，皆因有一連串重大訊息將陸續公布，包括蘋果公司(Apple Inc.)等重量級科技巨企公布業績、美國參議院對新一輪刺激經濟方案的消息、聯儲局議息，以及美國公布第2季國內生產總值(GDP)報告，都可能左右後市展望。

企業業績方面，市場焦點將集中在蘋果公司、亞馬遜和Google母公司Alphabet上季表現，這3大科技巨企都預定於7月30日(周四)美股收市後公布業績，業績表現能否達到、甚至超越市場預期，將影響股市走勢。

與此同時，美國共和黨參議員也準備提出新一輪刺激經濟方案，希望趕在每人每周600美元加碼版失業救濟金於7月31日到期前敲定。不過，有分析師認為，國會月底前不太可能同意新的刺激計劃。

聯儲局議息方面，一般預料7月29日(即香港時間周四凌晨2時)會宣布按兵不動，重申繼續盡力支持經濟。

此外，美國會於7月30日(周四)公布第2季GDP初步數據，估計萎縮幅度將高達35%。

以下是每日大事，皆為香港時間：

【7月27日星期一】

09：30中國公布6月規模以上工業企業利潤

16：30香港公布6月出入口

20：30美國公布6月耐用品訂單

【7月28日星期二】

22：00美國公布7月消費者信心指數

【7月29日星期三】

10：00新加坡公布第2季失業率

16：30香港公布第2季GDP

20：30美國公布6月批發庫存

22：00美國公布6月房屋銷售

22：30美國公布每周原油庫存

【7月30日星期四】

02：00美國聯儲局公布議息結果

14：00德國公布第2季GDP

16：30香港公布6月零售

17：00歐元區公布6月失業率

20：30美國公布第2季GDP、每周新申領失業救濟金人數、核心PCE物價指數

【7月31日星期五】

07：30日本公布6月失業率

09：00中國公布7月官方製造業採購經理指數(PMI)

20：30美國公布6月個人支出、收入

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