別再信銅價預示經濟？3大原因前景未如樂觀

外國傳媒報道，「銅」在全球經濟中有素有「銅博士」的別稱，皆因銅價走勢常常與經濟表現成正比。目前倫敦金屬交易所(LME)3個月銅礦期貨價格於4月初開始反彈，迄今反彈幅度已約50%，使銅價升至2年高位，意味經濟前景向好，惟媒體整理出3大理由，直指今次「銅博士」可能「失準」，全球經濟前景不一定真的如此樂觀。

分析指出，目前銅價可能過熱的原因包含早在疫情前，銅價已逐步偏軟，以及雖然多國已逐漸重啟經濟，但疫情可能捲土重來，還有中美關係持續惡化等，故銅價暴升的理由可能有3個，包括中國需求、中國政策及供應減少，恐不是反映全球經濟樂觀。

中國對銅礦的需求原本已佔全球一半，再加上4月初武漢經濟解封後，中國極力推動復工及各種大規模基建，讓銅礦需求暴增，此外，中國出台的環保規範使廢銅進口受限，精煉銅進口大增，例如過去中國每個月進口130萬噸精煉銅，但今年4月進口量已超過200萬噸。最後是供應緊縮，例如世界最大銅礦採礦商之一智利的Codelco宣布，由於疫情嚴重，部分礦場暫時停產。

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