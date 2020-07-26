疫情影響高於中美局勢　專家：勿沾手工業能源等中企股票

中美緊張關係持續升級，外界預料此情況將持續到11月美國總統大選前夕。不過，駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)投資組合經理Sat Duhra提醒，當前的新冠肺炎疫情才是短期內影響全球經濟的最重要因素。

Duhra預計，在11月美國總統大選前，中美雙方局勢持續緊張「不算太意外」，真正影響市場的還是病毒，尤其短期內的影響將較中美關係的任何消息還要「大得多」。

他表示，隨着中國政府推動「自力更生」，產品在中國生產、且由中國民眾所消費，專注於內需的中國企業大多表現良好，不受中美政治緊張影響。因此，疫情的發展更重要，呼籲投資者盡量不要買入一些出口導向，或是工業、能源等類型的中國企業股票，主因是該些企業除了受疫情拖累外，更受貿易問題「雙重影響」。

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