人口危機！退休無望？有日本企業准員工做到80歲

外國傳媒報道，日本因人口老化及出生率低，面臨勞動力嚴重不足，許多企業開始准許員工延後退休年齡。日本最大家電零售集團之一野島電器(Nojima)近日決定，只要員工同意，就可以工作到80歲，比該公司規定退休年齡65歲足足多了15年。該規定適用於野島電器約3,000名員工，包括門市銷售人員。

事實上，日本政府已宣布，從明年春天開始，日本企業可讓員工工作至70歲才退休。日本零售業高度倚靠人力，故長期面臨勞動力短缺問題。

野島電器行政總裁田中愛幸(Yoshiyuki Tanaka)表示，該公司希望大量年長員工扮演重要角色，無論他們位於哪個門市。

誠然，與其他對手不同的是，野島電器不靠家電製造商在門市設立專櫃，而是由該公司年長的銷售員工，靠豐富的產品知識和客戶服務技巧來賣家電，故「人手」是該公司的重要資產。

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