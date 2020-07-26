印度有望極速致富？外媒分析：美應積極激發經濟潛力

曾擔任美國石溪大學(SBU)助理教授、著名經濟學家，現為美國財經媒體專欄作家史密斯(Noah Smith)撰文指出，中國與印度的邊境衝突使美國有迫切需要，藉由擴大與印度間的貿易與投資，來深化雙方經濟整合。由於美印結盟關係才剛開始，因此需靠雙方加強經濟合作始能鞏固。

史密斯表示，美國以往深諳這套戰略，但近年來卻拋諸腦後，例如美國總統特朗普政府拒絕加入跨太平洋貿易夥伴協定(TPP)，便是忽視TPP能反制中國。目前由於中美敵對升溫，期望美國能想到貿易與投資對鞏固同盟的重要作用，而最重要的盟友恐怕非印度莫屬。

他稱，美印關係無疑是一條既漫長且艱辛之路，目前印度僅是美國第9大貿易夥伴，以其面積及人口之多，雙方貿易僅略勝亞太地區台灣。美印若能簽署貿易協定，將能促進貿易增長，惟特朗普政府要求印度開放美國農產品進入市場，否則將拒絕印度產品免稅銷美，但印度基本上仍處於農業經濟階段，因此要求印度開放農產品市場無異是徒勞無功。

他認為，未來美國政府應更重視印度的需要及弱項。美國對印度開放市場，即使未能獲得對等的回報，仍具有地緣政治上的意義。美國若能成為印度製造產品的穩定市場，將有助印度拓展工業，這並不會使美國的總貿易逆差擴大，因美國一些勞力密集的產業將因此而從中國移往印度。更甚的是，能夠強化美印經濟關係的做法是美國擴大對印度的直接投資，不僅限於廠房與設備，還能轉移科技，以提升印度的生產力，加速該國脫貧致富。

事實上，美擴大對印度直接投資的好處很多，不僅能強化兩國經濟連繫及互惠雙贏，還能使印度更富裕、更先進，且更有力量反制中國在亞洲的主導地位。

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