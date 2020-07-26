新股專輯：立德教育周一起招股 入場費2626元
2020年07月26日 16:09
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中國高等民辦高等教育商立德教育(01449)周一起至周四(27至30日)招股，每股招股價介乎2.1至2.6港元，每手1,000股，入場費為2,626.2元，預期8月6日於主板掛牌。
該公司是次計劃發行1.66667億股新股，其中10%為香港公開發售，集資最多約4.33億元，並引入4名基礎投資者，包括永隆銀行家族成員伍尚敦、新華資產管理、Sino Edu，以及廣東聯塑博潤股權投資管理董事兼合夥人黃展雄，合共認購1,234萬美元等值股份。
是次集資所得約40%將主要用於擴大公司與二期建設有關的哈南校區；約30%將用於償還金融機構的借款本金及利息；約20%將用於收購其他學校；約10%將用作營運資金及一般公司用途。
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