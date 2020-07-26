經絡：按保6月新批貸款宗數及金額同創近10年新高

據香港按揭證券有限公司最新資料顯示，截至今年6月份，新批出貸款宗數及金額分別錄得5,472宗及294.5億港元，創自2010年9月後的近10年新高。

6月平均每宗貸款金額達到538萬元，5月份平均金額更達到540萬元，創該行有紀錄以來的新高；新取用貸款宗數及金額則分別錄得1,954宗及99.6億元，同樣創自2010年9月後的近10年新高，該月平均每宗貸款金額達到510萬元，4月份平均金額更達到527萬元，創該行有紀錄以來的新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，至去年10月份新按保推出後，香港按證保險有限公司新批出以及新取用貸款宗數及金額均錄得大幅上升。此外，經絡客戶選用高成數按揭的比例亦節節上升，選用6成以上按揭客戶的比例於今年4月及5月更高達四成，攀上逾5年新高，有關數據反映出客戶對高成數按揭的殷切需求。

而選用高成數按揭的比例一直上升，部分原因相信包括新按保放寬高成數按揭的樓價上限、二手物業叫價普遍回落，及在現時低息環境配合下，使更多首置客及換樓人士選用高成數按揭入市。

曹氏認為，雖然選用高成數的客戶一直增加，但現時中美關係持續緊張、失業率創近期新高，銀行進行風險管理，並續步輕微收緊按揭息率及優惠，在市場風險日漸增加底下，估計市民入市意欲再次轉趨審慎，申請按揭時亦不會借盡，預料選用高成數按揭的比例或有所回調。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626