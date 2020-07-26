港交所已就IPO招股無紙化諮詢　為期2個月

按現行規定，新股須以印刷形式刊發其上市文件及認購申請表，並於招股期間在香港指定地點供公眾閱覽。港交所認為，隨着科技發展，印刷版本的招股文件已不合時宜，既不環保，亦不符合成本效益。另外，近年通過俗稱「白表」及「黃表」的紙本申請表格認購新股數目逐年下降，數目亦極少，散戶傾向以電子方式進行認購，故建議全面無紙化上市及認購機制。

港交所上市主管陳翊庭稱，互聯網的普及度及使用率不斷上升，以及港交所的可持續和綠色倡議，再加上致力降低成本和提升效益的承諾，故提出相關改革建議。有關建議是其持續優化香港上市機制的工作之一，令市場更現代化和更具競爭力。

港交所建議，新股日後包括招股書等所有上市文件，須僅以網上電子形式刊發。至於公開認購新股時，投資者亦只可通過網上電子渠道進行申請。不過，包括向合資格股東發售獲保證配發證券等的優先發售、債券公開發售及根據《主板規則》第15A章上市的結構性產品，則不會強制要求全部轉用網上電子渠道申請。

是次諮詢中，港交所亦建議改變部分其他文件的披露方式及範圍。根據諮詢文件，有14類文件現時不須在網上披露，惟此後亦將只須在網上展示，包括預託證券(Depositary Receipts)的預託協議、關連交易通函所提及的合約、物業估值報告全文、購股權計劃文件、中國發行人的股本資料、組織章程文件條文概要、債券發行計劃的上市文件等。

另外，港交所已經修訂指引信，要求有意申請上市的企業須加強環境、社會及管治(ESG)的工作，須在招股書中額外披露公司的合規文化，以及若委派出任第7間或以上上市公司董事的人為獨立非執董，需要作出解釋，藉以確保該董事有足夠的時間及精神履行董事責任。

港交所上市科首席營運總監伍潔鏇指，促進可持續發展、良好企業管治及多元化是聯交所進一步提升上市發行人和市場質量的工作重點。建立企業管治及ESG合規文化應屬上市公司的首要任務，修訂後的首次公開招股指引信將可為新發行人提供有價值的參考。該所今年將會檢討企業管治框架，並諮詢市場意見。

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