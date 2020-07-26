十大屋苑周末僅8宗成交　創16周新低

新冠肺炎爆發第三波疫情，加上新盤市場搶去不少客源，令二手買賣進一步回落。中原地產指出，十大屋苑於周六、日共8宗成交，較對上一周下跌20%，並創4月初以來的16周新低。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，肺炎疫情嚴重，連日錄過百宗確診個案，政府加強禁聚令，不少市民於周末留家避疫，部分業主亦暫停開放單位睇樓，二手睇樓活動大受影響。但認為市場剛性需求仍然存在，預期疫情改善後，二手交投將逐步回升。

將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊是期內買賣最活躍屋苑，但亦分別只有2宗成交，中原柯勇表示，新都城2期1座低層B室，實用面積363方呎，兩房間隔，以640萬港元易手，實用呎價17,631元。該公司伍耀祖表示，嘉湖山莊7月暫錄約23宗成交，對比上月同期46宗下跌50%。

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