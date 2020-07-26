金價升勢停不了上望3千美元？油價易跌難升？

綜合外國傳媒報道，目前金價升勢停不了，原來「木材」價格更癲。另一受捧商品油價則預期易跌難升，投資者須關注。

【金價】

先說國際金價，其於3月中打後就一直升不停，上周五(24日)已突破每安士1,900美元大關，報1,902.2美元，直逼2011年1923.7美元的歷史高峰。綜合分析指出，造成金價急飆的因素太多，不少專家及機構認為，突破歷史高位並觸及每安士2,000美元是遲早的事，美國銀行甚至將18個月後的目標價上看3,000美元。

綜觀金價升因主要是由疫情推動，繼而出現對經濟再次封鎖的恐慌情緒、政府推出前所未有刺激政策的預期、央行大印銀紙、美債孳息率在計入通脹因素後實質上已轉負、美元貶值、中美關係緊張等，市場同時也開始擔憂，發達國家將因疫情及債務問題而此後出現滯脹，繼而損害固定收益投資的回報。

總結上述因素，造就了金價從3月中以來，短短4個月內暴增30%的罕見升勢，且市場對黃金的需求未有止息迹象，黃金交易所買賣基金(ETF)持有現貨量連續18個星期有增長，為2006年以來最長增幅浪潮。

早在4月金價剛開始上揚時，就把18個月後的目標價上調至3,000美元的美國銀行，其大宗及衍生商品研究主管Francisco Blanch於上周五(24日)再度發表報告強調，在低利率、不平等及生產能力下滑，還有中美關係緊張，都令金價高見3,000美元的預測愈來愈變得有可能。

【木價】

不過，雖然金價受惠全球政局不明朗而大升，惟升幅得急的不是它，而是木材！木材期貨從4月初至今已大漲一倍，是今年以來表現最亮麗的大宗商品。

報道指出，雖然防疫封鎖和居家避疫措施可能打擊建材需求，但北美民眾在被關在家中期間傾向自掏腰包裝修居家環境，推升木材需求，同時剛好碰上業界大規模減產，令供應緊張。目前業界看好木材強勁的需求將延續至最少秋初。

加拿大木材巨企佳能(Canfor)行政總裁Don Kayne上周五(24日)表示，居家裝修需求比所有人原先預料的強勁得多。

【油價】

之後是油價，雖然自4月下旬布蘭特期油一度跌破每桶17美元後出現反彈，上周五逼近44美元，主要受惠於各地經濟解封及產油國大規模減產，惟彭博石油策略師Julian Lee撰文指出，多國減產力度已開始減弱，再加上石油需求恢復實際上是偏慢，故油價之後可能是看跌，而非看升。

事實上，石油輸出國組織及其盟友(俗稱OPEC+)已宣布，8月起每日減產規模將從970萬桶降至770萬桶；美國上周原油產量亦較前周增加，為3月以來首次；加拿大產量也開始慢慢恢復，使國際石油供應再度增加。

惟根據Julian Lee蒐集多個數據顯示，當前石油需求依然偏低，例如中國內地4月初全面解封後，雖然一度出現創紀錄的石油採購，但5月後中國主要煉油廠所在地，山東省的石油儲量卻增加28%，幾乎來到5個月新高，6月煉油量也開始偏軟，交通量也沒有回升迹象，僅深圳已恢復到先前的80%以上，北京依然只恢復到40%左右。

再者，歐美地區多數大城市目前的交通量也只恢復到40%水平，亞洲地區也是如此，以擁擠聞名的孟買、新加坡等，甚至只恢復20%左右；美國洛杉磯、休士頓等城市也是在20%左右；巴黎雖然一度恢復到60%以上，但最近又再回到40%水平。耗油量大的全球航空業也只有疫情前的50%左右。

因此，Julian Lee指出，所有的數據都顯示油價前景易跌難升。

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