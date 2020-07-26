前員工控阿里巴巴無理解僱　印度法院傳召馬雲應訊

英媒周日(7月26日)報道，一名阿里巴巴旗下UC瀏覽器的前印度籍員工，聲稱自己因反對公司應用程序上的審查制度及假消息內容而遭到無理解僱。該員工就事件入稟法院，新德里某地方法院的法官，已向阿里巴巴集團始創人馬雲等逾10名個人或公司發出傳票，要求其下周三(8月5日)親身或委託律師出庭應訊。

外媒引述法庭文件顯示，該名前員工指控阿里巴巴就對中國不利的內容作出審查，而旗下UC瀏覽器和UC News就透過展示假消息，以引起社會和政治動盪。

中印自邊境流血衝突後關係緊張，印度早前更宣布禁止使用50多款中國背景的應用程式，當中正正包括UC瀏覽器和UC News。法庭文件顯示，「印中邊界」和「中印戰爭」等詞語，均被列入阿里巴巴一個以印地語及英語組成的敏感詞彙名單。

對此，阿里巴巴向內媒回應稱，UC一直堅定地致力於服務印度市場和保護本地員工的福利，政策符合當地法律，由於案件仍在審訊階段，現時無法進一步評論。另內媒引述消息人士指，馬雲目前尚未收到傳票。

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