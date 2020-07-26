思捷獨立非執董辭任 人數未符規定
2020年07月26日 18:19
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(Getty Images圖片)
思捷環球(00330)公布，Martin WECKWERTH已辭任獨立非執董、董事會轄下的薪酬委員會主席和審核委員會成員之職務，上周五(24日)起生效，未交代辭任原因。WECKWERTH已確認與董事會並無意見分歧，無任何有關其辭任的事宜，需要公司股東垂注。
由於他的辭任致公司未能按上市規則規定組成薪酬委員會，亦未能遵守公司獨立非執董須佔董事會成員人數至少1/3的規定，公司正物色適合人選以填補空缺。
於7月晉身成思捷單一大股東的羅琪茵，在7月初要求思捷召開股東特別大會以罷免兩名執董之職後，便於兩周內撤回有關決定。而由她提名的Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威均獲董事會委任為執董，令集團執董人數由2人增至5人。
截至周日，思捷董事會有10名成員，在WECKWERTH辭任後，獨立非執董僅剩3人，分別為李嘉士、Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB及勞建青。
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