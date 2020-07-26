思捷獨立非執董辭任　人數未符規定

由於他的辭任致公司未能按上市規則規定組成薪酬委員會，亦未能遵守公司獨立非執董須佔董事會成員人數至少1/3的規定，公司正物色適合人選以填補空缺。

於7月晉身成思捷單一大股東的羅琪茵，在7月初要求思捷召開股東特別大會以罷免兩名執董之職後，便於兩周內撤回有關決定。而由她提名的Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威均獲董事會委任為執董，令集團執董人數由2人增至5人。

截至周日，思捷董事會有10名成員，在WECKWERTH辭任後，獨立非執董僅剩3人，分別為李嘉士、Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB及勞建青。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626