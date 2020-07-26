新盤動向：山水盈周末連沽10個套三房單位

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈於周六、日共售出10伙，全為三房套房連工作間間隔，成交金額由944.2萬至1,165.5萬港元，呎價12,320至13,616元。

此外，項目本周連沽洋房及特色戶，包括2宗洋房連車位以及1宗連花國特色戶成交。其中洋房6號，四房雙套房間隔，實用面積2,155方呎，配有1,113方呎花園，連私人電梯及雙車位，以4.223.8萬元售出，呎價19,600元。

至於洋房20號，同屬四房連雙套房間隔，實用面積2,101方呎，連私人電梯及花園，連雙車位以3,397.4萬元售出，呎價16,170元。而位於7座地下B室連花園特色戶，實用面積1,012方呎，另設609方呎花園，成交價1,518萬元，呎價15,000元。

山水盈上月獲批入伙紙，單計6月至7月已錄得88宗成交，套現約9.6億元，而項目合共累售179伙。買家主要來自元朗、屯門及荃灣等西鐵沿線地區，亦有九龍站及港島區投資者。

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