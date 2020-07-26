全球經貿戰：美扶植印度　當地首富身家進身世界「五強」

隨着中美關係急轉直下，美國籍中印有「牙齒印」而扶植印度之勢愈益明顯！全球首五大富豪過往一直「非美即歐」，但近日「五強」竟出現一位來自印度的首富安巴尼(Mukesh Ambani)，主因是其電商平台Jio Platforms接連獲Facebook、高通及英特爾等美國巨企注資，零售業務又傳獲亞馬遜垂青。

消息刺激安巴尼旗下信實工業(Reliance Industries)股價自3月低位以來累飆逾1.4倍，帶挈其身家年內增223億美元(約1,739億港元)。

據彭博億萬富豪指數顯示，截至周日(26日)，63歲的安巴尼身家高達809億美元(約6,310億港元)，穩坐富豪榜第五位。他早於上周四(23日)起以774億美元(約6,037億港元)躋身首五位之列，超越了微軟前行政總裁保曼及「股神」巴菲特等。

安巴尼的Jio Platforms獲資本市場看好，除了印度人口市場龐大成為兵家必爭之地外，亦離不開中美印政治局勢。事實上，「抖音」海外版TikTok及微信等中國內地手機應用程式被印度政府「封殺」後，美國資本便加速投資於Jio Platforms，有外媒統計該平台年內獲13個國際投資者注資，當中美國佔9個。

有分析指出，美國為應對目前形勢，更需擴大與印度的經貿合作，即使未能獲得對等回報，也仍具地緣政治意義。從印度首富身家暴增可以看到，美國對印度的直接投資不限於廠房及設備，還有科技，以提升其生產力。

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