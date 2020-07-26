新盤動向：帝御·金灣速錄2630票　超購逾13倍

新盤收票數字持續上升。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，截至周日(7月26日)下午6時，示範單位開放不足兩天已錄2,630張入票登記，較已推出價單的單位超額認購逾13倍，當中代理入票佔約100張。

該公司營業(一)部總經理林達民表示，繼周日加推2號價單後，現正積極考慮於日內加推3號價單，應付市埸上龐大需求。

至於項目首個周末開放位於尖沙咀美麗華商場之展銷中心及示範單位，現場人流秩序井然。發展商非常關注疫情發展，展銷中心嚴格實施一系列防疫措施。當中包括安排每組準買家連同代理，人數上限為4人，於地下大堂等候，並以派籌形式分流參觀等。展銷中心亦特別加強衛生消毒工作，包括於洽談區內設有多組圍板，分隔每組準買家，並定時進行消毒。

為加快客人流通及加大客人之間的距離，開售當天，除了於展銷中心內進行外，同時現正計劃租用美麗華酒店經全面消毒的部分地方，作客戶分流用途，以嚴格執行防疫措施。

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