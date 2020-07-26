新股專輯：立德教育指招股未受疫情影響 路演反應不俗
2020年07月26日 19:00
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左起：總經理趙金波、主席兼行政總裁劉來祥、執行董事王雲福、副總經理李國潤
新冠肺炎在港爆發第三波疫情，中國黑龍江省民辦高等教育商立德教育(01449)無懼「疫」市，將於周一(27日)起招股。該公司主席兼行政總裁劉來祥表示，在新冠肺炎疫情下招股沒有想像中困難，路演未有受影響，反應亦不俗。
劉氏指，新學年的招生及收生未受新冠肺炎疫情影響，而疫情下，公司亦有與網絡平台合作，推出網上自修課程。
學費方面，他認為，調整學費的決定需要審慎參考市場環境，黑龍江省的平均學費水平仍然較低，因此相比起其他地方而言，會更大調整空間，將逐步穩健地調整學費。
2019至2020學年，該公司在校人數為8,818人，扣除應屆畢業生及退學人數後，截至7月19日在校人數為6,739人。截至今年2月底止6個月，學費及住宿費收入為8,914.6萬元人民幣，按年增加16.1%。
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