新股專輯：立德教育指招股未受疫情影響　路演反應不俗

劉氏指，新學年的招生及收生未受新冠肺炎疫情影響，而疫情下，公司亦有與網絡平台合作，推出網上自修課程。

學費方面，他認為，調整學費的決定需要審慎參考市場環境，黑龍江省的平均學費水平仍然較低，因此相比起其他地方而言，會更大調整空間，將逐步穩健地調整學費。

2019至2020學年，該公司在校人數為8,818人，扣除應屆畢業生及退學人數後，截至7月19日在校人數為6,739人。截至今年2月底止6個月，學費及住宿費收入為8,914.6萬元人民幣，按年增加16.1%。

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