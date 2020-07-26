港航債延付息及未交財報　息率飆5厘

香港航空永續債之發行人藍色天景(Blue Skyview)周日(26日)公布，本月7日已經通知永續債持有人，需要押後支付原定周日分派的利息；而由於公司未能按契約及時呈交財務資料，涉事永續債派息率要一口氣加5厘，令息率飆至12厘以上。

藍色天景表示，該公司未能趕及在今年5月29日或之前呈交經審核的財務報表。按永續債發行條款，藍色天景須於永續債擔保人(即香港航空有限公司、香港航空國際控股有限公司、HKA Group Company Limited)財政年度結束後150天內呈交有關資料。以擔保人財年止於12月31日計算，限期乃今年5月29日，換言之藍色天景已經違約。

不僅如此，藍色天景又未能在限期後30天內，即今年6月28日或之前補交，因此據發行條款，涉事6.83億美元(約53.27億港元)、派息率7.125厘的永續債，其派息率由周日起提高5厘，以12.125厘。

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