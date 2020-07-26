進軍歐洲！領展收購倫敦物「The Cabot」　涉近37億元

集團表示，收購事項有助於領展現有投資組合的地域多元化，是領展繼澳洲後於香港及中國內地以外進行的第二項收購。收購事項符合領展目前的投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產。於成交後，物業將以長線投資形式持有，並將擴大領展的版圖至覆蓋英國市場，以及推動物業組合增長。透過收購優質資產達致多元化及提升改進物業組合水平，管理人旨在長期實現基金單位持有人的可持續回報。

「The Cabot」由一幢17層高共481,605平方呎之辦公樓宇組成，位於25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, the United Kingdom，由17層高共481,605平方呎之辦公室、零售及附屬住所組成。其於過往6年進行大幅翻新及擴建，並於2020年3月完工。

物業之99.1%由租戶佔用，包括一間國際投資銀行、一個非部長級政府部門、一個法定組織及一個共享工作間營運商。根據主要估值師出具之估值報告，於2020年7月17日，物業按租金收入計算之加權平均租約剩餘年期為10.9年，租約於2024年至2039年之間到期；每年現時淨收入約1,883萬英鎊。

目前根據佔用租賃，有7名公司租戶。其中最大部分為一間國際投資銀行，佔現時淨收入約48.9%，其次為一個非部長級政府部門，佔現時淨收入約25%。

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