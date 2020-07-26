樓價UPDATES：業主信心受挫　不少成交價創年內最低

連日錄逾百宗新冠肺炎確診個案，個別業主持貨信心受影響，市場連錄低價成交，牛頭角得寶花園大兩房戶及長沙灣昇悅居一房單位，分別以今年同類低價售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角海景台中層A室，實用面積920方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約2,180萬港元承接，實用呎價23,696元。

●西半山裕仁大廈C座高層1室，實用面積1,112方呎，叫價約1,750萬元，減至1,710萬元連車位售出，實用呎價15,378元。

●鰂魚涌惠安苑D座中層1室，實用面積848方呎，三房連套房間隔，開價1,380萬元，議價後以1,298萬元沽出，實用呎價15,307元。

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九龍區

●牛頭角得寶花園E座中層1室，實用面積398方呎，大兩房間隔，本月初以615萬元放盤，減價後以583萬元沽出，為該類戶型今年新低價，呎價14,648。

●長沙灣昇悅居5座低層D室，實用面積378方呎，一房間隔，以今年新低價693萬元易手，呎價18,333元。

●碧海藍天3座高層G室，實用面積501方呎，兩房間隔，以920萬元易手，實用呎價18,363元。原業主早於2007年11月以約360萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利約560萬元。

●將軍澳新寶城6座低層F室，實用面積378方呎，兩房間隔，叫價678萬元，議價後以665萬元成交，實用呎價17,593元。

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新界區

●馬鞍山新港城K座低層6室，實用面積363方呎，放盤4個月減價32萬元，獲買家以648萬元承接，實用呎價17,851元。原業主於2011年8月以258萬元購入單位，持貨9年帳面獲利390萬元，單位升值約1.5倍。

●馬鞍山迎海‧星灣御22座高層F室，實用面積496方呎，一房間隔，原叫價830萬元，減至806萬元獲承接，實用呎價16,250元。

●大圍聚龍居3座低層B室，實用面積942方呎，以1,195萬元沽出，實用呎價12,686元。原業主早於1996年4月以535.3萬元購入單位，單位逾24年升值659.7萬元或約1.2倍。

●屯門豐景園4座中層5室，實用面積341方呎，兩房間隔，獲內地家長租客以每月9,000元承租，並預繳一年租金，實用呎租26.4元。

●元朗朗晴居2座高層E室，實用面積573方呎，叫價約680萬元，放盤約3個月，以662.5萬元成交，實用呎價11,562元。

●元朗豐裕軒高層A室，三房間隔，實用面積499方呎，叫價680萬元放售，成交價665萬元，實用呎價13,327元。原業主於2016年10月以約480萬元入市，現帳面獲利約185萬元。

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