【地產專題】銅鑼灣驚現40間吉舖　租金料再跌兩成

新冠肺炎疫情大爆發，嚴重打擊香港零售市道，核心購物區銅鑼灣主要街道，出現多達40間交吉街舖，其中景隆街吉舖數量勁升至15間，為最重災街道。而屬全球最貴街道的羅素街，除有多達5間吉舖，更罕現多間短約舖。市場料該區舖位租金仍有一至兩成下跌空間。

過去零售高峰期時，景隆街內的迷你地舖獲找換店、小食店等商戶進駐，呎租金高得驚人，每方呎曾逾5,200元水平。不過近年零售市況每況愈下，今年更受肺炎疫情衝擊，街內吉舖湧現，如2號地下A1及B舖，建築面積約163方呎，該舖早於2016年8月由文記小食以每月20萬元租用，但營業約一年便退租，其後於2017年12月再度承租，租金降至每月15萬元。不過該商戶遷出後，過去一年多也未有新租客。

【羅素街巨舖劈租44%】

此外，原由翠華餐廳承租的景隆街20至22號地下，該舖於去年8月退租後，亦未有新租客。至於由資深投資者黎永滔持有的景隆街7號全幢物業，面積約4,000方呎，約兩年前以每月約150萬元招租，惟至今未能租出。

至於名店林立的羅素街，連同鄰近的啟超道及渣甸街，以往不少舖位由鐘錶珠寶店佔據，月租金動輒以百萬元計，但現時合計有多達9間吉舖。其中意大利知名手袋品牌曾於街內設旗艦店，涉及樓面共逾1.5萬方呎，月租高達900萬元，租約原定在今年6月到期，惟今年2月份已提早結束營業。據悉，該舖意向租金已減至500萬元，減幅約44%。同時，其中行人專用區一段的羅素街，更罕有出現多間短約舖，經營雜貨開倉。

事實上，國際大型品牌陸續撤出銅鑼灣。早前由國際著名內衣品牌Victoria's Secret承租的渣甸街京華中心地庫、地下、1至4樓巨舖，總樓面達51,188方呎，原由該租戶於2017年9月起承租10年，月租約700萬元，惟該舖於6月底結業，餘下7年租期未有履行。

【疫情未好轉 今年舖市難復甦】

至於該區中心位置的一段怡和街及軒尼詩道，街內分別有5間及2間吉舖。其中最矚目的是原由連鎖珠寶店於2015年承租的黃金廣場地下舖位，該舖面積約5,500方呎，月租約350萬元，惟今年2月到期後未有續租。目前該舖叫租約300萬元。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，肺炎疫情轉差，零售市道仍未見底，但下滑速度會較之前放緩，預期最壞情況將於今季末至第4季初出現。他估計，銅鑼灣吉舖數量仍會繼續增加，空置舖位比例有機會超過兩成，至於舖租料仍有一至兩成下跌空間。若疫情未見好轉，相信今年舖市難望復甦。

【銅鑼灣部分主要街道吉舖數量】

●景隆街15間

●羅素街5間

●怡和街5間

●啟超道及渣甸街4間

●駱克道3間

●百德新街3間

●軒尼詩道2間

●東角道2間

●記利佐治街1間

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