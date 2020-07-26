港股前瞻：23%亞企減派息 專家教你收息股以外的選擇

新冠肺炎肆虐打擊企業盈利及現金流，彭博統計顯示，今年截至上周一(20日)為止，MSCI亞太指數約23%成分股已宣布減少甚至取消派息，為2009年後最惡劣，中港更是「重災區」。分析認為，買收息股應對市況波動已行不通，投資者宜趁回調買新經濟股和黃金較好。

儘管如此，他亦認為，進取的投資者仍可吸納新經濟股，畢竟其盈利前景較為明朗，而且俗稱「港版納指」的恒生科技指數今日推出後，將持續吸引資金買相關股份，其中遊戲、電子商貿及雲計算的市場需求大，可看高一線。

富瑞金融統計則顯示，截至上周四(23日)為止一周，資金因應中美關係惡化再度「棄股從債」，全球股票基金錄得38.59億美元資金淨流出，中國股票淨走資19.89億美元(約155.14億港元)，惟全球債券基金卻單周淨吸資245.35億美元(約1,913.73億港元)，為6周最勁，主要由企業債推動。

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