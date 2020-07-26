港股前瞻：23%亞企減派息 專家教你收息股以外的選擇
2020年07月26日 21:27
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新冠肺炎肆虐打擊企業盈利及現金流，彭博統計顯示，今年截至上周一(20日)為止，MSCI亞太指數約23%成分股已宣布減少甚至取消派息，為2009年後最惡劣，中港更是「重災區」。分析認為，買收息股應對市況波動已行不通，投資者宜趁回調買新經濟股和黃金較好。
大華繼顯執行董事梁偉源坦言，「收息股冇乜邊度安全」，因為它們多屬傳統行業，現時普遍受累於經濟下行，中電控股(00002)派息已經連續兩季沒有按年增長，同屬散戶收息愛股的中華煤氣(00003)亦因為對前景轉趨審慎，而把去年紅股減半。而現時環球資金氾濫，黃金最直接受惠，防守能力更佳，保守的投資者亦可趁大市反彈減持股票套現，始終未來3個月中美關係續烏雲密布。
儘管如此，他亦認為，進取的投資者仍可吸納新經濟股，畢竟其盈利前景較為明朗，而且俗稱「港版納指」的恒生科技指數今日推出後，將持續吸引資金買相關股份，其中遊戲、電子商貿及雲計算的市場需求大，可看高一線。
梁偉源預料，本周若中美沒有大動作，恒生指數應在24,800至25,300點之間徘徊，下月則在25,500點附近拉鋸，因為中美關係不明朗之際，中期業績料「對辦」的藍籌股如騰訊控股(00700)應能提供支持。
市況方面，港股美國預託證券(ADR)上周五(24日)普遍靠穩，滙豐控股(00005)收報36.03元，較香港收市價高0.03元；騰訊收報533.45元，較港高5.45元。若按比例計，相當於恒指升117點。
富瑞金融統計則顯示，截至上周四(23日)為止一周，資金因應中美關係惡化再度「棄股從債」，全球股票基金錄得38.59億美元資金淨流出，中國股票淨走資19.89億美元(約155.14億港元)，惟全球債券基金卻單周淨吸資245.35億美元(約1,913.73億港元)，為6周最勁，主要由企業債推動。
中外券商先後就各板塊目前為投資者提供現金回報的能力把脈。大和表示，九龍倉置業(01997)、冠君產業信託(02778)及富豪產業信託(01881)恐無法維持派息水平，惟新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)和港鐵(00066)應該可以。
其他非金融股方面，大和再調高昆侖能源(00135)目標價至7.6元，比上周五收市價有逾16%潛在升幅，主要是國家油氣管網公司應該會以全現金及高於1.43倍的市帳率收購其陝京管道，可望派特別息。
瑞信則認為，中國石油(00857)將從剝離管道資產收取現金近1,200億元人民幣，要是調撥其中三成派特別息，股息回報率已達7厘，因此調高中石油目標價至3.8元，較上周五收市價有近33%潛在升幅。
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