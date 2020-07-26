國金前瞻：聯儲局本周料按兵不動　Apple等科企公布業績

本周市場關注事項眾多，其中聯儲局將於香港時間周四(30日)凌晨2時公布議息結果。儘管美國經濟復甦有明顯停滯迹象，但預料當局會維持利率貼近零及重申維持低息直至經濟重回正軌，與市場一同觀望美國國會就新一輪紓困方案的談判進度。

外電調查顯示，受訪經濟師預期聯儲局將把利率前瞻指引修訂為與通脹掛鈎，並於9月公布。調查指，近2/3受訪者預期，當局將把最終的加息行動與通脹達到或溫和超越2%目標掛鈎；有約兩成受訪者預期除會與通脹掛鈎，還會與失業率掛鈎，只有一成受訪者預期只會與失業率掛鈎。與此同時，預期當局會採取孳息曲線控制的經濟師比率，由前一個月54%進一步降至43%。

周四出爐的美國第2季國內生產總值(GDP)將揭示經濟封鎖的衝擊，市場預料會勁縮近35%。美國經濟預料會於第3季反彈，但反彈力度將受到國會批出多少刺激措施以及疫情的發展影響。美國前財長薩默斯警告，從未見過如此高度不明朗的經濟復甦，若國會未能採取強力及迅速的行動延續經濟措施，將置經濟於險境。

其中，美國每周600美元的加強版失業救濟金將於本周五到期，國會暫未就後續安排達成共識。有市場人士預期，相關金額將被削半，無論如何，這筆救濟金的金額將直接影響對經濟的刺激力度。

此外，科技股近日強勢不再，美股道指和標指上周分別累跌0.76%和0.28%，納指累挫1.33%並連跌兩周。本周將有多家科企公布業績，包括蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook(Fb)和亞馬遜。分析員估計，Apple上季每股盈利跌10.1%，收入則跌3.7%。

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