比特幣是貨幣！年內第4次升穿1萬美元大關

虛擬貨幣周日(26日)集體上揚，「龍頭」比特幣連破9,700、9,800、9,900、10,000美元4大關口，24小時漲幅逾5%，為今年第4次站上1萬美元大關。以太幣24小時漲幅逾10%，瑞波幣24小時亦升逾5%。

彭博引述消息指出，美國聯邦法院在周六(25日)表示，虛擬貨幣比特幣是華盛頓特區《貨幣傳輸者法》所涵蓋的一種「貨幣」。該法院拒絕駁回地下比特幣交易平台的營運商Larry Dean Harmon的刑事指控。根據聯邦法律，指控其根據哥倫比亞特區法律經營無牌匯款業務，同時從事洗錢業務。據稱，Harmon將自己的平台描繪成用於剝離比特幣與非法交易聯繫的服務，但在2019年遭到聯邦大陪審團的起訴。他試圖駁回其經營是非法貨幣傳輸的主張，認為比特幣不是「貨幣」，他的平台也不是美國法典規定的「匯款業務」。

華盛頓特區首席法官Beryl A.Howell解釋，貨幣通常是一種交換手段、付款方式或價值儲存方式。比特幣就是這些東西(指貨幣)。

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