美政府壽山村道物業周五截標

美國政府以招標形式出售南區壽山村道37號6幢物業，將於本周五截標，早前賣方修訂有關出售條款，不設「售後租回」。有測量師認為此舉有利買家將物業重新部署發展，但由於現時市況不穩，可能令買家出價不太進取，市場估計地皮成交價最低由約32億元起。

上址於1983年落成，現為6幢低密度住宅，提供26個單位及52個車位，地盤面積約94,796方呎，可建樓面約47,397方呎，物業供美國駐港領事館作宿舍用途，地盤有潛力重建為海景豪宅獨立屋項目。該地料亦可透過補地價，將可建樓面提高至逾7.1萬方呎。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，取消售後租回條款有助加快規劃及重建期，亦可緩和是次標售的政治因素，但相信中資財團未必會參與，料可吸引私人投資者或基金買家入標。他預期每方呎樓面地價約4.5萬至5萬元，為市場下限估值。

至於普縉集團執行董事張聖典亦認為，政府終止審議空置稅，亦屬利好因素，但他指，市況不佳，是買家討價還價的好時機，估計項目樓面呎價約10萬元，折合估值逾71億元。

【本周五截標的壽山村道37號資料】

●地盤面積約94,796方呎

●現狀6幢物業

●可建樓面約47,397方呎

●料補價後可建樓面約71,097方呎

●市場估值約32億至71.1億元

●每方呎樓面地價約4.3萬至10萬元

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