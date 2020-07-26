德勤退任核數師　逾7個月涉71企

雅迪指，德勤已辭任該公司的核數師，自上周五起生效，原因是雙方未能就截至今年12月底止全年的核數費用達成共識。公司擬委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師。

全達電器亦指，德勤經考慮多項因素，包括審核費用水平及其現時工作流程下的可用內部資源，決定辭任該公司的核數師，同樣自上周五起生效。公司擬委任匯聯會計師事務所為核數師。