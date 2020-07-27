東方日報B2：「紅」潮進逼　港企加速私有化

港股表現持續兩極化，資金幾乎盡數押注新經濟股，被冷落的傳統舊經濟股則趁機加快私有化。據本報統計，截至7月26日止，今年內至少有19間上市公司正式獲提私有化並披露作價，數量已經比去年全年多一半，而且港資公司比例上升。專家料，傳統舊經濟股及港資公司將持續私有化，內地企業在港扮演角色繼而愈益吃重，而港企的市場地位則會被進一步邊緣化。

一家上市公司之所以尋求私有化，美國克林信大學經濟系副教授及香港中文大學亞太研究所成員徐家健指出，主要是失去了集資功能，成功私有化可節省維持上市地位之相關成本，另一方面可以避過敵意收購。

資深投資銀行家溫天納分析，港企多為傳統家族企業，不論在業務性質及營運規模，均不及新經濟股吸引。儘管這不代表港企不值得在港上市，可是市場喜好出現變化，港企經已「過咗最風光嘅時刻」，之後難免慢慢淡出資本市場。

徐家健指，正當愈來愈多港資公司私有化，中概股加快回流在港上市，連同中資加快收購步伐等，皆加強中資在港影響力。而港企的市場地位則會被進一步邊緣化。

徐續指，去年下半年本地社會動亂發生不久後，已傳出國資委要求國企在港扮演更主動的角色，包括加大在港企業的投資力度、增強對本港企業控制等，以協助平息香港的政治危機，而及後「國家隊」在港參與度一直有所提升。

溫天納稱，中資收購港資並非新鮮事，本地具規模港企已「被收購得七七八八」，反而以往的藍籌家族，若估值無法在股市發揮價值，公司亦無被收購的意願，當然要把握時間將其私有化，以免企業落入內地或其他企業手中。

資料顯示，今年內企業私有化提案的交易作價較停牌前股價的溢價率介乎12至163%，對小股東而言，溢價率較高的私有化價格無疑帶來更多投資收益，但要約人的成本則將提高。個別如會德豐及易易壹金融的私有化提案改由現金加股份方式，降低現金支付比例，惟小股東則需承受股價波動風險；利豐則透過引入有中資背景的GLP集團以避免承擔支付現金代價。

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【老店「疫」市難捱 中資狂掃貨】

新冠肺炎疫情重創香港經濟，拖累本港企業盈利惡化，中資趁機加快「全方位掃貨」，獵食範圍涵蓋零售、運輸和地產，單是五月已有至少三家伴隨港人生活的港資公司被「染紅」。

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，過去中資在港相當進取地擴張及搶佔市場份額，如今在大部分行業已擁有主導地位，建築、地產業亦正在「打緊入嚟(本地市場)」，港資角色難免被淡化。他不排除當中有政治原因，但同時認為，香港作為內地的擴展平台，中資要打進國際市場，在港起步及擴張亦是順理成章。

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