【專家點評】聯博：「疫」市堅守核心投資理念

新冠肺炎疫情早前引發拋售潮，速度之快前所未見，而此次拋售與健康問題有關，導致與過往危機大不相同。市場要預測本次疫情的最終影響將會非常困難，從過往其他危機中吸取的經驗是，必須堅守核心投資理念，即質素、穩定性及價格，建構具有宏觀穩健性的投資組合。

受疫情影響最嚴重的是需要進行非必要人際接觸的行業，如餐廳、旅遊及休閒等。另方面，受惠於疫情的則是幫助人們居家工作的科技公司，協助人們網上購物的公司，以及生產必需品的公司，例如民眾在危機初期囤積生活必需品及及藥物。

股市自四月初見底後，出現強勁反彈，但並非所有股份同步回升。事實上，防守型及增長型股票在初期引領市場復甦，但在五月中旬以來，周期股的表現最佳。不過，嘗試在周期股與防守股間進行輪換是危險的行為。從長遠來看，堅持質素、穩定性及價格互相結合的方法，是實現資本增值的更穩健途徑。

在當前環境下，投資者應該進行基本因素分析，深入了解公司狀況，以保持靈活及具備前瞻性。

另外，投資者應關注兩個關鍵要素：第一，公司是否具有償債能力；第二，應留意經濟低迷時期，公司所面對的盈利風險及現金流風險。

市場應密切關注全球在抗擊新冠肺炎疫情中所取得的進展，然而，實在難以預測本次疫情的最終影響。因此，不妨建構具有宏觀穩健性的投資組合。投資者亦可關注在新冠肺炎疫情期間表現穩健的公司，因為無論疫情出現與否，此等公司均有可能取得成功。

另外，可以預期全球將向知識型經濟加速轉型，而關鍵在於如何得到重要資訊。專業人士毋須進行面對面接觸，即可獲得所需的專有資料及關鍵資料，從而取得成功。長遠來看，無論經濟復甦的速度是否比預期快，擁有無形資產的公司的表現料將較好。

因此，投資者宜關注擁有穩定且持久現金流的公司，此等公司有望在廣泛的宏觀經濟環境中取得成功，最終更有潛力為投資者帶來回報。

聯博資深投資策略師及亞洲業務發展股票投資主管 王耀維