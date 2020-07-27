【專家點評】陳鳳珠：科企湧港　資金勢撲入

港股調整後略為回穩，但走勢仍波動，受惠恒生指數公司宣布推出俗稱「港版納指」的恒生科技指數，資金流入科技板塊，預期新經濟股仍為市場焦點，估計資金仍會繼續追入，後市仍有機會向上。

恒生科技指數於周一推出，首批納入30隻股份，主要與科技高度相關的企業，而股份必須為香港主板上市的公司，並具有充足的流動性。指數採用流通市值加權計算，個股的權重上限為8%，較恒指及國指的10%略低。

恒指公司表示，選股主題包括網絡、金融科技、電子商務、雲端、數位等，而指數每季作檢討，亦設有新股快速納入機制，若新股上市當天收市的市值，在現有指數成分股中排名前十，將會於上市後第10個交易日收市後實施。

愈來愈多科企於本港上市，且市場更着重研發及創新能力。據恒指公司統計，截至6月底，港股主板已有163家科技公司掛牌，於港股市值佔比由2017年的14.6%增至33.2%，對市場影響甚大。

以往港股的指數較為偏重舊經濟股，如金融及地產等行業，現時新經濟股受注視，且本港為吸引更多創新科技公司上市，落實允許同股不同權的公司掛牌，加上中概股回歸，預期未來將會有更多大型科創企業到港交所上市，故促使恒指公司推出科技指數。雖然目前市場尚未推出與恒生科技指數掛鈎的產品，但預期未來會有基金追蹤該指數，帶動被動資金流入。

另外，阿里巴巴旗下的支付寶母公司螞蟻集團，將啟動於港交所及上海科創板同步上市的計劃，若今年有更多互聯網相關企業來港掛牌，相信有助刺激資金進入科技板塊。而由上海成立科創板到本港設立科技指數，均凸顯創新科技企業對市場的重要性。

東興證券（香港）研究部總監 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）