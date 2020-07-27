【專家點評】沈振盈：「癸未」月仍淡　保守為上

早前同大家用玄學分析，「癸未」月將會大波幅，走勢向淡為主。是月的起點是7月7日，剛剛過了「小暑」，當日恒指升至高位26,782點後，就一直反覆向下，更曾低見24,598點，較高位回落逾2,000點。上周二雖然藉恒指科技指數公布，及螞蟻集團申請上市等，刺激大市反彈，但7月22日剛好是「大暑」，是本月的下半月開始，恒指反彈上25,779點高位後，三日回吐逾千點。

中美局勢升溫，相信短期難有改善空間，大市縱使會出現反彈，也難望扭轉現時的跌勢。短線而言，指數下破了第一個大位，向下另一個支持位會在24,000點附近。由於周四期指結算，本周大市應不會有太大的跌幅。但結算後的情況，暫時估計不宜過分樂觀，投資者在策略上宜保守一點為上。

本周股巿預測：周一(辛未日)為天干屬金地支屬土，土生金之局，先低後喘定。周二(壬申日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆靠穩。周三(癸酉日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，走勢偏好。周四(甲戌日)為天干屬木地支屬土，木剋土之局，先升後回。周五(乙亥日)為天干屬木地支屬水，水生木之局，上落市。

訊匯證券行政總裁 沈振盈 （作者為註冊持牌人士）