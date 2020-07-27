【市前重點睇】道期指貨倒升　金價高見1918美元

●美匯指數企94.35，離岸人民幣(CNH)升至7.0133，港匯見7.7517，美元兌日圓處106.04，歐元報1.1655，英鎊高企1.28。布油跌至43.11美元，紐油見41.09美元。金價高見1,918美元。道指期貨倒升近百點。

●港股ADR指數上周五收報24,822點，升116點或0.47%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,820點，升135點，高水115點，成交21,140張。

●紐約9月期油上周五收報每桶41.29美元，升0.22美元或0.53%，全周累升約1.3%；布蘭特9月期油收報每桶43.34美元，升3美仙或0.07%。

●中國發改委：下半年根據就業形勢變化，及時調整宏觀政策取向。

●陳茂波：經濟面對很大不確定性，復甦需時料較預期長。

●德勤退任核數師，逾7個月涉71企。

●外匯基金季賺1014億，難填氹。

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