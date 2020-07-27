【市前重點睇】道期指貨倒升 金價高見1918美元
2020年07月27日 07:52
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●美匯指數企94.35，離岸人民幣(CNH)升至7.0133，港匯見7.7517，美元兌日圓處106.04，歐元報1.1655，英鎊高企1.28。布油跌至43.11美元，紐油見41.09美元。金價高見1,918美元。道指期貨倒升近百點。
●道指上周五(24日)收報26,469點，跌182點或0.68%；標指收報3,215點，跌20點或0.62%；納指收報10,363點，跌98點或0.94%。 https://bit.ly/32XHDDW
●「鱷王」達利奧(Ray Dalio)頂唔順！據報全球最大對沖基金計劃裁員。 https://bit.ly/3f4g6Dp
●港股ADR指數上周五收報24,822點，升116點或0.47%。
●即月恒生指數夜期上周五收報24,820點，升135點，高水115點，成交21,140張。
●本周為全球金融市場「關鍵周」，重點數據及業績甚多。 https://bit.ly/2OXEtb9
●金價升勢停不了上望3,000美元？油價易跌難升？ https://bit.ly/2BwVG8e
●紐約9月期油上周五收報每桶41.29美元，升0.22美元或0.53%，全周累升約1.3%；布蘭特9月期油收報每桶43.34美元，升3美仙或0.07%。
●英國富時100指數上周五收報6,123點，跌87點或1.41%；法國CAC指數收報4,956點，跌77點或1.54%；德國DAX指數收報12,838點，跌265點或2.02%。 https://bit.ly/3jHHVF3
●美國法院稱華盛頓法律將比特幣定義為貨幣，比特幣周末突破10,000美元關。 https://bit.ly/303fjOw
●中國發改委：下半年根據就業形勢變化，及時調整宏觀政策取向。
●「紅」潮進逼，港企加速私有化。 https://bit.ly/3f07tty
●【地產專題】銅鑼灣驚現40間吉舖，租金料再跌兩成。 https://bit.ly/2OZEMSU
●陳茂波：經濟面對很大不確定性，復甦需時料較預期長。
●德勤退任核數師，逾7個月涉71企。
●外匯基金季賺1014億，難填氹。
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