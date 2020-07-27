升唔停！紐約12月期金突破1940美元

金價升勢停不了，於亞洲交易時間，紐約期金同樣上揚，其中12月期金升上每安士1,943.5美元的歷史高位，升18.3美元或0.95%。

現貨金一度飆至每安士1,918.77美元，最新企1,917美元水平，升幅約0.8%。

綜合分析指出，造成金價急飆的因素太多，不少專家及機構認為，突破歷史高位並觸及每安士2,000美元是遲早的事，美國銀行甚至將18個月後的目標價上看3,000美元。

綜觀金價升因主要是由疫情推動，繼而出現對經濟再次封鎖的恐慌情緒、政府推出前所未有刺激政策的預期、央行大印銀紙、美債孳息率在計入通脹因素後實質上已轉負、美元貶值、中美關係緊張等，市場同時也開始擔憂，發達國家將因疫情及債務問題而此後出現滯脹，繼而損害固定收益投資的回報。

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