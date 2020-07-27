【股民熱話】應對「戰爭市」　只有一招…

過去，中東戰爭、美國911恐怖襲擊，說的都是地緣政治風險，但香港股民未必感受太深，畢竟與爭鬥的地點相隔甚遠。可如今美國針對中國是世人皆見，最新中美相方的舉動，顯示一場中美戰爭似乎無法避免，如今就像一個計時炸彈，隨時爆炸。近周港股市況顯示，香港股民都開始識得驚，紛紛籌謀如何應對可能好快殺到埋身的「戰爭市」！

老實講，若然中美真的動干戈，香港都幾高危，尤其是美國已公開打「香港牌」，要制裁中、港企業及/或官員。雖則說，美國在香港仍有可觀利益，不可能話撤就撤，動香港亦損美國利益，但到了國家利益比商業利益重要的時候，所發生的事情就難以預料了。

所謂「戰爭市」，好像有點危言聳聽，但所謂「有備無患」，股民應對的招數只有一個，就係作最壞打算，做最佳準備！

觀乎7月初中港兩地股市熱鬧非常，不少上市公司都積極在市場抽水(見附表)，尚未計及不少現有股東大手減持舊股套現。基本上，不少大戶都在趁升市沽貨套現，呢一點基本上毋庸置疑。那誰在接貨，市場一般估計是中資，一來是政治任務，二來是兩地股市同根同生，港股代表着中國資產的境外定價中心，要避免風險傳導入內地，必然要花錢支持港股，抵銷走資的壓力。

那到底中國科技股是否經已玩完？相信係唔少散戶的疑問。筆者的看法依然是，9月港股高危，此前策略只有逢高減磅，此其一；若然中美關係快速惡化，大型IPO活動一旦取消，有機會引發科技股大調整，此其二。是故，即使科技股長期有投資價值，但畢竟中短期累升幅度甚多，估值不便宜。若市場風險胃納大幅收縮，科技股波動將顯著擴大，故即使長線仍樂觀，沾手宜盡量避免槓桿產品衍生工具，持正股都要預咗承受到三、五成波幅，且嚴限注碼，量力而為。

東網財經專欄作者 帥哥

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