異動股：勇利投資擬股本重組並供股　股價插逾兩成

公司指出，藉註銷每股已發行股份0.059美元的繳足股本，將每股已發行股份的面值由0.06美元削減至0.001美元、每一股面值0.06美元的未發行股份拆細為60股每股面值0.001美元的股份，將股本削減及削減股份溢價帳所產生的進帳金額轉撥至公司的實繳盈餘帳。

同時，建議於股本重組生效後的每手買賣單位由1,000股股份更改為20,000股股份。

另外，待股本重組生效後，公司擬透過按每持有1股股份獲發1股發售股份的基準，按認購價每股發售股份0.13港元(較上日收市價0.193元折讓約32.64%)公開發售約5.48億股發售股份，以籌集約7,135萬元。

公司預期，公開發售所得款項淨額約為6,769萬元，擬將約2,200萬元用於償還集團現有銀行循環貸款以即時減省財務成本，同時將公開發售的所得款項餘額用作集團的一般營運資金及或待收購作實後用於收購船舶事項。

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