【專家點評】古勝：時局紛亂　可吼石油股？

中美兩國上周互相關閉對方的領事館，雖然暫時只係各一間，但制裁再升級落去，就未必只係閂領事館，而是兩國會否脫鈎、斷交，甚至冷戰的問題。在不利消息陰霾下，A股受壓，港股上周五失守25,000點關口，後市去向還要視乎地緣政治的事態發展。

老古之前成日都講，地緣政治係今年最需要提防的灰犀牛事件，依家股市藉此調整，上周五大跌557點收報24,705點，暫時守住50天線，向下一級是100天線24,300點水平，而較大的支持位則是3月19日延伸至今的升軌24,000點附近，該支持位不宜有失。

事實上，恒指喺7月7日曾高見26,782點，以上周五最低24,598點，14個交易日內調整2,184點，跌幅約8%，加上今日(27日)將推出恒生科技股指數，若然本周初再有調整，不排除有短線反彈。不過，現時入市博反彈一定要控制注碼，千祈唔好瞓身。

疫情之下，環球大印銀紙；加上中美兩國或走向對抗，隨時有擦槍走火的威脅，刺激各類資源價格上升，黃金、白銀，甚至被認定為沒落資源的石油，近日價格都見支持。加上新經濟板塊估值太高，上升乏力，資金有流入舊經濟炒落後的誘因。尤其是內地三大油股，不但受惠油價企穩，仲有資產重組的好消息加持。

展望本周，周一將公布中國1至6月的規模以上工業企業利潤，以及美國6月耐用品訂單月率；周三則是香港公布第二季GDP，周四就有美國公布第二季度GDP。在疫情愈演愈烈之下，各地經濟數據逐步浮現，過去幾個月，環球金融市場在瘋狂放水展開大反彈，未來會否在惡劣經濟數據以及中美緊張關係面前而崩潰？大家不妨拭目以待。

東網財經專欄作者 古勝

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