A股快報：兩市報升　融資餘額創4個月最大跌幅

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開13點或0.43%，報3,210點；深成指重上13,000點關，高開78點或0.6%，報13,013點；創業板指高開11點或0.43%，報2,639點。

人民銀行進行1,000億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0029，較上日下調91點子，連跌3日。

數據顯示，滬深融資餘額上周五(24日)下跌1.25%，止步四連升，為3月16以來最大單日降幅，也是5個交易日來首次下降。上周五滬深融資餘額報約1.34萬億元，當日滬綜指跌3.9%。

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