中國經濟：6月工企利潤按年增長11.5%　上半年跌12.8%

中國統計局公布，6月份全國規模以上工業企業實現利潤總額6,665.5億元人民幣(下同)，按年增長11.5%，增速較5月份加快5.5個百分點。

期內，規模以上工業增加值按年實際增長4.8%，增速較5月份加快0.4個百分點；工業企業營業收入增長4.2%，增速加快2.8個百分點。企業規模擴張帶來盈利增加。

6月份工業生產者出廠價格指數、購進價格指數降幅比5月份分別收窄0.7和0.6個百分點，雙雙扭轉了今年以來降幅持續擴大的趨勢。初步測算，6月份工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速較5月份回升5.3個百分點。

規模以上工業企業每百元營業收入中的成本按年減少0.22元，為今年以來首次出現下降，緩解了前期成本大幅上升給企業經營帶來的壓力。其中，受原油價格波動影響，石油加工行業每百元營業收入中的成本按年大幅減少7.13元。

受市場需求改善、工業品價格回暖、成本壓力減緩、相關扶持政策效果顯現等多重有利因素影響，鋼鐵、油氣開採、石油加工、有色等重點行業利潤大幅改善。6月份，鋼鐵、有色行業利潤按年分別增長35.3、24.1%，5月份則分別下降50.5、49.3%；油氣開採行業利潤下降55%，降幅較5月份收窄83.1個百分點；石油加工行業利潤增長1.86倍，5月份為增長8.9%。

至於1至6月份全國規模以上工業企業實現利潤總額25,114.9億元，按年下降12.8%，降幅較1至5月份收窄6.5個百分點。

第二季工業企業利潤按年增長4.8%，第一季為下降36.7%，尤其是5、6月份，利潤分別增長6和11.5%，增速逐月加快。41個工業大類行業中，37個行業利潤增速比第一季加快(或降幅收窄、由負轉正)，其中25個行業利潤實現增長。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，上半年隨着統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實落地，復工復產深入推進，生產經營秩序穩步恢復，工業企業利潤狀況持續改善。

儘管第二季工業企業利潤狀況明顯恢復向好，但總體看，受新冠肺炎疫情衝擊影響，市場需求依然偏弱，企業生產經營仍然面臨不少困難，上半年累計工業企業利潤按年仍下降12.8%，且利潤增長結構也有待進一步優化。當前，全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢複雜嚴峻，工業利潤增長的持續性仍存在不確定性。

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