港股格局：梁杰文料兩萬五上落　睇好科技股

港股周一早間有所反彈，於兩萬五關前徘徊。宏高證券投資經理梁杰文表示，港股早前升至高位後陸續出現利淡消息，包括中美關係轉趨緊張、內地提醒股民要緩和亢奮情緒，令港股出現調整，以逐步消化7月初的急升。

他相信現時港股只是「回歸現實」，但中線而言，恒指仍較大機會圍繞兩萬五水平上落，始終現時日均成交額維持約1,500億港元，反映資金尚未流走，投資者仍可逢低吸納，博恒指繼續在兩萬四至兩萬六之間上落。

他認為投資新經濟股仍是大勢所趨，儘管部分股份年內累計升幅驚人，但在疫情重創全球經濟下，在家工作趨勢沒有逆轉，科技股是少數能在上半年保持雙位數盈利增長的板塊，預期至少在未來兩個月仍可繼續部署。

恒生科技指數周一正式登場，更有助強化市場對科技股的關注熱度。惟他指，需要有新的科技主題基金因應恒生科技指數成立和集資，才有助在短期進一步推升科技股股價。

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