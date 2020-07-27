新冠肺炎：南韓上半年汽車產量跌兩成　創十一年低位

外媒報道，受新冠肺炎疫情爆發影響，南韓今年上半年的汽車產量只有163萬輛，創自2009年金融風暴以來的低位。2009年上半年南韓汽車產量跌至153萬輛，主要是受到當時雷曼兄弟倒閉的金融風暴影響。

南韓汽車製造協會(KAMA)數據顯示，今年上半年的汽車產量為163萬輛，按年下跌19.8%。上半年產出下跌主要是由於出口下滑，汽車製造商的海外出貨量按年下降33.4%，至約82.67萬輛，為2002年以來的最差；國內銷售額則接近80.25萬輛，是2016年以來最高。

個別製造商產量顯著大跌，雙龍汽車(SsangYong Motor)暴跌32.6%最慘情，韓國通用汽車 (GM)減少31%居次，起亞汽車下跌18.5%，現代汽車則減17%至74.23萬輛。

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