【期權攻略】陳偉明：新經濟股強勢料持續
2020年07月27日 10:23
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恒指服務公司宣布推出俗稱「港版納指」的恒生科技指數一度利好港股市場氣氛，港交所(00388)及一眾新經濟股亦於上周二(21日)急升，然而美國突然要求中國關閉位於休斯敦的領事館，中國亦在隨後反制並通知美國關閉駐成都總領事館，中美摩擦再度升溫，拖累港股於上周三(22日)開始見頂回落，加上本港疫情確診個案持續上升，恒指於上周五(24日)跌至50天線約24,700點水平，一眾新經濟股亦借勢出現回吐。後市關鍵最重要還看中美關係會否進一步惡化。
技術上，恒指走勢絕對是差，不但只250天線以上無功而還，而且陰燭多陽燭少，除了反映高位沽壓沉重外，更反映買盤力度相對較弱。慶幸地新經濟股的回吐幅度仍然可以接受，最低限度沒有跌穿7月初向上突破以來的最低位，反映強勢持續，橫行整固後仍有能力再創新高。其中美團點評(03690)的防守能力相對較強，適合納入Short Put接貨的穩陣對象，而阿里巴巴(09988)則可以7月16日低位作為支持位置，趁這次調整分注吸納。
雖然本港踏入第三波疫情，但估計對新經濟股影響有限，投資者宜把握這次機會逐步撈貨。無可否認目前市場觀望氣氛濃厚，未到時候採取着重爆炸力的Long Call策略，因此傾向分注Short Put新經濟股作為主要策略。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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