【期權攻略】陳偉明：新經濟股強勢料持續

雖然本港踏入第三波疫情，但估計對新經濟股影響有限，投資者宜把握這次機會逐步撈貨。無可否認目前市場觀望氣氛濃厚，未到時候採取着重爆炸力的Long Call策略，因此傾向分注Short Put新經濟股作為主要策略。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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