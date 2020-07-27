傳劉鳴煒辭任19間公司董事

據本地報道引述公司註冊處資料顯示，劉鳴煒上月17及23日，離任19間公司董事職位，當中6間為英屬處女島註冊(BVI)公司，由於屬離岸公司，故未知股權變化。

華置2015年12月向劉鑾雄出售WHL前身全部權益，代價為107.63億元，在股權易手後改名WHL。是次劉鳴煒辭任的公司中，涉及資產估值逾300億元，當中不少屬就是劉鑾雄2015年底向華置回購的物業，包括The One、銅鑼灣皇室大廈、新港中心商場、灣仔電腦城、銅鑼灣怡東商場等部分單位。

據悉，劉鳴煒離任這19間公司後，仍是124間公司董事，當中7間甘比亦同時擔任董事。

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