傳劉鳴煒辭任19間公司董事
2020年07月27日 10:31
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劉鳴煒
華人置業(00127)前主席劉鑾雄(大劉)的長子、公司現任主席兼非執行董事劉鳴煒，繼6月將手上的4.76億股華置股份(相當於24.97%華置股權)，悉數轉予大劉現任妻子兼華置執行董事陳凱韻(甘比)三名子女後，消息指劉鳴煒已離任19間公司董事職位，部分公司持大劉多年前由華置回購的物業，包括尖沙咀The One商場等，估值逾300億港元，市場估計與大劉分身家交易有關。
據本地報道引述公司註冊處資料顯示，劉鳴煒上月17及23日，離任19間公司董事職位，當中6間為英屬處女島註冊(BVI)公司，由於屬離岸公司，故未知股權變化。
華置2015年12月向劉鑾雄出售WHL前身全部權益，代價為107.63億元，在股權易手後改名WHL。是次劉鳴煒辭任的公司中，涉及資產估值逾300億元，當中不少屬就是劉鑾雄2015年底向華置回購的物業，包括The One、銅鑼灣皇室大廈、新港中心商場、灣仔電腦城、銅鑼灣怡東商場等部分單位。
據悉，劉鳴煒離任這19間公司後，仍是124間公司董事，當中7間甘比亦同時擔任董事。
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