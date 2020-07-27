港股格局：李偉傑料未脫上落格局

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美兩國近期關係轉趨惡化，加上疫情出現反彈，令投資情緒變為審慎。他分析，恒指技術上在100天線，即約24,300點見初步支持，此亦是大市6月開始上升的起步位置；若大市反彈至25,300點，則或有機見250天線，即約25,900點。他指大市短期會在100天線至250天線作波幅上落。

恒指公司周一(27日)推出恒生科技股指數，30隻成分股如何選擇？他認為，要觀乎各基金、ETF等推出的產品，會否驅使被動基金作出追捧。30隻成分股可列入揀股名單，首選龍頭的ATMX。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626