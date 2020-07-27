【fb直播】港股好淡攻略！

中美關係惡化，中港股市觀望氣氛轉濃，恒指現時較月初高位26,782點計，已大幅回吐，趁機吸納，還是做淡對沖好？

有「港版納指」之稱的恒生科技指數周一(27日)推出，對大市提振作用有幾大？佔新指數比重最大的幾隻成分股ATMX，可否看高一線？《輪證博弈》醒你部署貼士！

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